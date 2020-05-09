РИАМО - 9 мая. Трансляция онлайн-шествия «Бессмертного полка» началась на медиафасаде единого диспетчерского центра московского метро и на 15 тысячах экранов в подземке, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Московский транспорт начал транслировать всероссийскую акцию «Бессмертный полк». Онлайн-шествие в этом году продлится не один день, так как невозможно показать несколько миллионов человек по всей стране за 24 часа. Мы будем показывать акцию, пока она не закончится — это около двух недель», — сказал заместитель мэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

В субботу Россия отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса праздничные мероприятия в честь Дня Победы в этом году проходят в новых форматах. Так, традиционное шествие «Бессмертного полка» переместилось в онлайн – его показывают на телеканалах, в интернете, на медиаэкранах.

Ранее Ликсутов сообщал, что благодаря трансляции в метро и на медиафасаде единого диспетчерского центра онлайн-шествие «Бессмертного полка» увидят несколько миллионов человек.

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