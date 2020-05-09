РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. Глава Подольска Николай Пестов торжественно открыл памятник «Воинам-освободителям» в поселке МИС, сообщается на сайте администрации округа.

«В поселке МИС микрорайона Лаговский День Победы начался с открытия памятника «Воинам-освободителям в годы Великой Отечественной войны». С инициативой возведения монумента к годовщине 75-летия Победы выступили активные жители – председатель совета ветеранов поселка МИС Валентина Гулина, председатель совета ветеранов ТО «Лаговский» Алла Бурмистрова, участники ветеранского движения, их родственники. Раньше в поселке, благодаря ветеранам, были установлены только мемориальные доски», - говорится в сообщении.

Открывая памятник в День Победы, Пестов поздравил собравшихся и пожелал жителям поселка мирного неба над головой, успехов в труде, крепкого здоровья, семейного благополучия и добра на долгие годы.

«Несмотря на то, что многие годы прошли после Победы, на территории Подольского округа продолжают появляться монументы, посвященные памяти участников Великой Отечественной войны. В 2019 году обновленный памятник открыли в поселке Быково, несколькими годами ранее память погибших воинов Старосырово и Силикатной также почтили на нашей подольской земле новым монументом. К юбилею Победы в Подольске, Климовске 19 объектов привели в должное состояние. Но событие в поселке МИС – особенное, здесь открывается новый памятник по инициативе жителей. С Днем Победы!» - сказал Пестов.

Жителям очень хотелось, чтобы памятное место празднования Дня Победы в поселке было монументальным, чтобы здесь можно было проводить встречи с ветеранами, линейки, патриотические мероприятия с детьми и подростками. Гулина подала заявку на муниципальный конкурс на получение гранта на проект реконструкции памятника в администрацию Подольска, заняла 3 место и получила 50 тысяч рублей. Этих средств было недостаточно, поэтому ветераны обратились за помощью к предпринимателям.

Предприниматель Глеб Козельцев, узнав об инициативе жителей, сразу откликнулся. С помощью друзей и коллег разработали дизайн проекта, показали его на собрании жителям, они его одобрили.

В 2015 году возникла идея о создании Аллеи Славы в поселке, с помощью администрации округа и ТО «Лаговский» она воплотилась в жизнь, затем возникла идея установить памятник. В основание старого памятника была закопана капсула с землей, привезенная из Брестской крепости. Эту капсулу нашли и аккуратно перезаложили в основание нового монумента.