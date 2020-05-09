РИАМО - 9 мая. В деревне Макеиха Рузского городского округа отремонтировали дорогу, которая ведет к дому ветерана Великой Отечественной войны, гвардии капитана Михаила Щербаева, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Михаил Васильевич попал на Донской фронт к маршалу Рокоссовскому в 1942 году. Служил в отдельной мотострелковой первогвардейской бригаде, замыкал кольцо вокруг Сталинграда. Дошел до Восточной Пруссии, где в бою потерял ногу.

«Переехал в Макеиху несколько лет назад из Волгоградской области. В апреле ему исполнилось 97 лет», - говорится в сообщении.

Ремонт дороги был проведен по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, которое он дал во время визита к ветерану.