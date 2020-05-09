РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 мая. Глава Домодедова Александр Двойных поздравил жителей горокруга с Днем Победы, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Домодедовские фронтовики – это больше 11 тысяч судеб, многие из них так и не узнали, чем закончилась война, не разделили с сослуживцами и семьями радость Победы. Но нам довелось услышать рассказы тех, кто дошел до этого дня в 1945 году. Жить и помнить эти истории – значит быть благодарными всем ветеранам Великой Отечественной войны за жизнь, мир и свободу. Эти подвиги должны занимать главное место в истории домодедовской земли», - сказал Двойных.

Он также выразил уверенность, что несмотря на необходимость самоизоляции, ничто не помешает войти празднику в каждый дом, в каждую семью.

«Дорогие домодедовцы! Поздравляю вас с этим священным праздником! Дорогие ветераны! Каждому из вас желаю здоровья и бодрости духа, душевного тепла, поддержки и заботы родных и близких людей!» - заключил Двойных.