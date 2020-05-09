РИАМО - 9 мая. В начале следующей недели воздух в Москве прогреется до плюс 25 градусов, но уже в среду в столице резко похолодает, сообщил РИАМО в субботу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник температура повысится до 20 градусов. А вот во вторник в течение одного дня воздушные массы будут перемещаться. Температура будет очень высокая - около 25 градусов днем и 10 градусов ночью. Ближе к полуночи температура упадет. Следующим днем будет уже от 10 до 13 градусов», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что в четверг температура воздуха в городе зафиксируется на отметке плюс 10-12 градусов.

«Это на 4-5 градусов ниже нормы. В среду мы вернемся из июня в апрель по температуре. До конца рабочей недели такая погода и сохранится - ночью от 3 до 5 градусов, днем - 10-12 градусов», - заключил синоптик.