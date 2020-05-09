РИАМО - 9 мая. В день празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Аллее Славы в Видном состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню, говорится в сообщении пресс-службы администрации Ленинского городского округа.

В мероприятии приняли участие глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, председатель совета депутатов Станислав Радченко, Благочинный церквей Ленинского округа Дмитрий Березин.

«Мы преклоняемся перед всеми, кто насмерть стоял за каждую улицу, каждый дом, каждый рубеж Родины, перед теми, кто трудился в тылу и восстанавливал страну в послевоенные годы», - сказал Спасский.

В ходе возложения соблюдались все меры безопасности, предусмотренные в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Также цветы были возложены ко всем памятникам и обелискам погибшим воинам, расположенным на территории городского округа.

На фронте в годы войны сражались свыше 33 тысяч жителей Видновского края, каждый третий не вернулся домой. В память о них на территории Ленинского городского округа установлено более 40 памятников и обелисков.

На сегодняшний день в городском округе живут свыше 600 ветеранов Великой Отечественной войны.

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