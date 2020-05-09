РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 мая. Цветы и венки возложили к мемориалу «Рубеж обороны Москвы» в деревне Нефедьево Красногорска в День Победы, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В возложении цветов и венков приняли участие глава горокруга Эльмира Хаймурзина, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Любовь Кузякина, гендиректор компании «Россети Московский регион» Петр Синютин, представители совета депутатов округа, военнослужащие инженерных войск РФ, представители байкерского клуба «Градус» поселка Нахабино.

«Хочу всех поздравить с праздником нашей Великой Победы. Мне кажется, наша главная задача – помнить, какой ценой она досталась и помнить, что мы являемся потомками поколения победителей», - сказала Хаймурзина.

Она пожелала всем мира, добра и счастья.

В память о воинах, отдавших жизни на полях сражений Великой Отечественной войны, объявили Минуту молчания. Военнослужащие почтили память павших ружейными залпами.

Из-за режима самоизоляции горожане не могут принять участие в массовых мероприятиях в честь 75-й годовщины Великой Победы. Однако, жителей приглашают присоединиться к празднованию в режиме онлайн. С 12:00 в горокруге начали работу агитбригады, которые песнями поздравляют ветеранов с Днем Победы. Послушать концерты можно из окон или с балконов своих квартир.

В 18:55 жители смогут присоединиться к Всероссийской минуте молчания, а в 19:00 стартует флешмоб на балконах с участием жителей с портретами родственников и пением песни «День Победы». В 22:00 начнется акция «Фонарики Победы» - жителям предлагают выйти на балконы и зажечь фонарики в память о героях Великой Отечественной войны.