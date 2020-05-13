Развитие конкурентной среды – один из драйверов экономического роста в Подмосковье. Здоровая конкуренция идет на благо как производителям товаров и услуг, так и потребителям, а в конечном итоге повышает качество жизни во всем регионе. О достигнутых успехах в формировании конкурентной среды и о том, какие закупки вышли на первый план во время пандемии коронавируса, в интервью РИАМО рассказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

- Елена Николаевна, начнем с вопроса, который приобрел особую актуальность во время пандемии коронавируса. Все ли торги сейчас проводятся в онлайн-формате?

- Торги по аренде и продаже земельных участков под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство по закону требуют личного присутствия участников. Чтобы не подвергать их здоровье опасности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, такие торги перенесены на более поздние сроки. В то же время электронные торги проходят в обычном режиме.

- Важная часть работы комитета - реализация на торгах земельных участков и областного имущества. Приведите примеры наиболее выгодных сделок по аренде имущества.

- Наш регион первый в России проводит земельно-имущественные торги централизованно. Фактически мы создали единую точку доступа ко всем торгам региона - Единый портал торгов Московской области. Любой желающий приобрести или арендовать недвижимость, развивать бизнес или построить дом в Подмосковье может зайти на портал и подобрать земельный участок, здание, помещение.

В Подмосковье земельно-имущественные торги преимущественно проводятся в электронной форме. Принять участие в таких торгах может каждый желающий, не выходя из дома.

Показательными стали торги в Орехово-Зуеве в прошлом году, когда под размещение магазина был сдан в аренду земельный участок площадью 800 квадратных метров. За него боролись 11 участников, итоговая цена превысила первоначальную в 11 раз. Теперь регион будет ежегодно получать 7,9 миллиона рублей арендной платы.

В Электрогорске был сдан в аренду земельный участок площадью более 1 тысячи квадратных метров под магазин. В торгах участвовали восемь претендентов. Начальная цена была превышена в 35 раз, а ежегодная стоимость аренды составила 6 миллионов рублей.

- В каких услугах предпринимателей больше всего нуждается Московская область?

- Основные объемы финансирования идут на строительство, содержание и ремонт дорог, организацию безопасности дорожного движения, транспортные услуги, а также на организацию и поставки продуктов питания. Но сейчас особое внимание уделяется закупкам товаров и работ, необходимых для ликвидаций последствий, связанных с коронавирусом.

- Какие конкретно товары стали активно закупать во время пандемии?

- В первую очередь речь идет о поставке дезинфицирующих средств. Есть закупки на поставку продуктов питания для сухпайков в 2020 году, закупки продуктовых наборов для льготной категории учеников общеобразовательных учреждений.

Самыми дорогостоящими являются закупки оборудования для больниц. Это поставки аппаратов искусственной вентиляции легких, в частности, для проведения респираторной поддержки, для интенсивной терапии и реанимации.

- Как повлиял коронавирус на работу комитета?

- В Московской области особое внимание уделяется цифровизации и автоматизации системы торгов. Все госзакупки переведены в «цифру», рабочие совещания проводятся в режиме онлайн. Актуальная информация об изменениях в законодательстве оперативно доводится до заказчиков. Так что проблем в процессе работы не возникает.

- Какие сферы оказались наиболее конкурентными в 2019 году?

- Одними из самых конкурентных стали информационно-технологические услуги: создание сайтов, информационных систем, программное обеспечение. Также популярны закупки товаров, которые производятся в Московской области, – спецодежда, оборудование, хозяйственные и бытовые товары. Среднее количество участников по этим направлениям доходит до 15-20.

- На какой сделке было больше всего претендентов на лот?

- Это была закупка на оказание услуг по созданию сайта для нужд одного из медицинских учреждений в прошлом году. 46 участников!

- В Подмосковье проводится все больше аукционов на строительство школ, детских садов и больниц. Сколько объектов социального значения планируют построить в регионе в 2020 году?

- В Московской области в этом году реализуется 11 национальных проектов, в том числе через закупки на общую сумму более 100 миллиардов рублей. В числе закупок, в частности, и торги на строительство и реконструкцию объектов образования и здравоохранения.

В связи с введением режима повышенной готовности и ситуацией из-за коронавируса приоритетом для нас стали закупки, направленные на ликвидацию последствий этой инфекции. Но мы стараемся обеспечивать и своевременность контрактации по закупкам в рамках нацпроектов.

При этом главная задача - не просто освоить выделенные на те или иные объекты денежные средства, а заплатить их за качественно и своевременно выполненные работы. Вовремя введенные объекты, открытые школы, сады и больницы - это и есть лучший результат.

О крупных социально значимых закупках мы рассказываем на сайте zakaz-mo.mosreg.ru и в соцсетях. Отследить наши новости можно по хэштегу #конкуренTEAM.

- В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Московской области благоустраивают пешеходные зоны, парки и другие общественные пространства. Какие объекты по договорам должны быть благоустроены уже в 2020 году?

- Это, например, наши пять победителей всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В их числе - площадь Ленина в Серпухове, территория в центре города около Стрелецкой улицы в Кашире, площадь Пухова в Пересвете Сергиево-Посадского округа, набережная Леонежского озера в Звездном городке и историческая центральная площадь в Верее Наро-Фоминского округа.

Однако из-за введенного в Московской области режима повышенной готовности в связи с коронавирусом возможна корректировка планов по благоустройству.

- Как в 2019 году показал себя подмосковный «Электронный магазин»? Как его оценили пользователи?

- Наш «Электронный магазин» является сегодня самым популярным у бизнес-сообщества подмосковным ресурсом. Его цель - развитие конкуренции, повышение открытости и прозрачности закупок. С его появлением закупки малого объема были выведены из тени, а малый и средний бизнес получил к ним доступ. Более того, закупки полностью переведены в электронный вид.

С апреля 2018 года по 2019 год «Электронный магазин» позволил не только заработать предпринимательскому сообществу, но и сэкономить бюджетные средства в размере 4,2 миллиарда рублей. А это соизмеримо затратам на строительство четырех школ!

Еще одно преимущество ресурса - малый и средний бизнес может бесплатно распространять информацию о своей продукции и услугах среди потенциальных заказчиков. А это почти 10 тысяч подмосковных учреждений. Сейчас на сайте зарегистрировано более 85 тысяч поставщиков.

Добавлю, что в прошлом году мы создали два новых раздела. Первый - «Аптека» - предназначен для закупок продукции медицинского назначения. Самый главный результат его работы -сокращение сроков поиска поставщиков с двух-трех недель до нескольких часов. Особенность раздела «Ферма» - поддержка подмосковных производителей продовольственной продукции, в том числе позволяющая минимизировать риски и увеличивать рынок сбыта.

Лишь за короткий период функционирования этих разделов нам удалось дополнительно сэкономить бюджету более 200 миллионов рублей.

- Будет ли совершенствоваться этот сервис в дальнейшем?

- У нас в проработке находится очень много идей и проектов. С учетом ситуации в стране в скором времени мы планируем запустить благотворительный проект на базе «Электронного магазина». Его целью станет поддержка подмосковных учреждений, в том числе тех, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Какие вопросы помогает решать поставщикам и заказчикам горячая линия комитета?

- За 2019 год на номер 8 (498) 602-16-65 поступило свыше 20 тысяч звонков от пользователей «Электронного магазина». Поставщиков интересуют возможности данного ресурса, процедура регистрации и авторизации, иногда они жалуются на заказчиков. Заказчиков волнует процедура внесения изменений в техзадание, сроки заключения контрактов, поступают жалобы на бездействие поставщиков. Кроме того, горячая линия стала своеобразным агрегатором предложений по развитию «Электронного магазина».

- Вы акцентируете внимание на том, что в работе комитета очень важна обратная связь. Как вы ее получаете?

- Мы проводим опросы общественного мнения, по результатам которых можно узнать об уровне удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг, а предпринимателей – бизнес-средой.

Обратная связь помогает совершенствовать нашу работу по развитию конкуренции в регионе. Это особенно важно в условиях сложной санитарно-эпидемиологической ситуации, ведь необходимо обеспечивать мониторинг цен на продовольственные товары, лекарства и контролировать их наличие на потребительском рынке.

В 2019 году комитет проводил регулярные опросы на портале «Добродел». Количество опрошенных превысило 16,5 тысяч человек. С начала 2020 года в опросах на портале приняли участие уже более 3 тысяч респондентов.

Еще один формат - централизованные онлайн-опросы населения и предпринимателей, которые проводятся специализированными организациями. В 2019 году в таких опросах приняли участие более 8 тысяч потребителей и 2,5 тысячи предпринимателей.

Отдельно проводятся опросы потребителей и руководителей, ведущих специалистов предприятий микро-, малого и среднего бизнеса на территории муниципалитетов. В прошлом году своим мнением поделились свыше 4 тысяч потребителей и 3,5 тысячи предпринимателей.

Итоги исследований выносятся на всеобщее обсуждение. С учетом полученных результатов разрабатываются новые и корректируются действующие мероприятия по развитию и защите конкуренции в Подмосковье.

- В конце марта комитет решил узнать мнение пользователей о работе Единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Какие отзывы вы получили?

- Подводить итоги опроса еще рано, но промежуточные таковы: в целом заказчики довольны как работой системы, построением ее интеграционных процессов, так и работой службы технической поддержки. Но есть определенные особенности в работе закупщиков.

В качестве платформы для обратной связи мы выбрали Discord. Это быстрое временное решение. Другие мессенджеры не позволяют обеспечить качественную модерацию вопросов-ответов для столь широкой аудитории. А нас много. Почти 10 тысяч заказчиков, более 17 тысяч пользователей.

Мы также создали для наших заказчиков автоматизированного помощника. Бот помогает найти правильное решение по той или иной проблеме. Но если вдруг он не сможет этого сделать, тогда заказчики обращаются с заявкой в службу технической поддержки. Заявка создается автоматически в один клик. Результат работы данного инструмента мы уже ощутили - за полгода количество заявок сократилось почти на 25 тысяч.

- В 2019 году консолидированный план закупок по 44-ФЗ в Подмосковье превысил 400 миллиардов рублей. Есть ли прогнозы на 2020 год? Получится ли вновь повысить показатели?

- До распространения новой коронавирусной инфекции была высокая вероятность, что консолидированный план закупок по 44-ФЗ в Подмосковье в 2020 году продолжит увеличиваться. В настоящее время давать прогнозы об объемах закупок преждевременно. Мы следим за развитием событий и будем непременно информировать наших жителей и поставщиков.

Пользуясь возможностью, хочу также анонсировать спецвыпуск сборника «#конкуренTEAM Люди. Бизнес. Технологии». На страницах журнала мы расскажем о практиках Московской области в сфере закупок и земельно-имущественных торгов и о многих других интересных для бизнеса вещах.