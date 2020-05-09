РИАМО - 9 мая. Учредитель фонда «Вера» и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна (Нюта) Федермессер была доставлена в больницу в Коммунарке с диагностированным Covid-19, сообщает Газета.ru.

У Федермессер также выявили начальную стадию пневмонии. Заболевание развилось после командировки в Нижегородскую область.

«Увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня Covid. <…> По КТ в обоих легких начальная стадия пневмонии, и мои друзья-врачи решили перестраховаться и подержать меня несколько дней в стационаре», — написала Федермессер на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что у ее друзей, а также помощников и членов семьи тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Учредитель фонда «Вера» высказала уверенность, что в больнице пробудет недолго, так как ей «некогда болеть».

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Текстовая трансляция

9 МАЯ

- В Москве и Подмосковье отмечается высокий уровень самоизоляции жителей, лучшие показатели у Лыткарина, поселения Московский (ТиНАО), Королева и Зеленограда.

- За прошедшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 217 пациентов, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1030 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 817 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1075 заболевших. В Москве - 5667.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились за сутки 2520 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 12 779 человек.

- Столичные работодатели будут выборочно проверять сотрудников на Covid‑19. В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ.