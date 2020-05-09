РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 мая. В подмосковных Котельниках возложили цветы к шести памятникам и одному мемориалу, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

8 и 9 мая в городском округе проходило возложение цветов к памятникам «Павшим за Родину», «Танк «Мать-Родина», «Обелиск Славы», «Пушка», а также к мемориалу «Журавли» и двум памятникам возле храма Казанской иконы Божией Матери. В связи с запретом на проведение массовых мероприятий и режимом самоизоляции, в этом году возложение прошло без традиционных торжественных митингов, без участия жителей и ветеранов.

«Это наша обязанность, наш долг - сохранить память о героях, которые отдали свою жизнь. И передать эту память нашим детям и внукам для того, чтобы она никогда не угасала. И мы будем делать все возможное для этого, в каких бы условиях не находились», - сказал временно исполняющий полномочия главы Сергей Жигалкин.