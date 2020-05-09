РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. В подмосковном Подольске ко Дню Победы украсили художественной подсветкой четыре монумента, сообщил глава Подольска Николай Пестов на своей странице в соцсети Instagram.
«К 75-летию Великой Победы художественной подсветкой украсили монументы, дорогие сердцу каждого подольчанина: памятник Виктору Талалихину на Варшавском шоссе, Подольским курсантам на улице Кирова, заводчанам на Большой Серпуховской улице, мемориал на площади Славы», - написал Пестов.
Работы провел Подольский комбинат благоустройства под руководством Максима Митрохина.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии