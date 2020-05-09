РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мая. К празднованию 75-летия Великой Победы МГЕР Балашихи организовала на экране ТЦ «Вертикаль» на шоссе Энтузиастов фрагмент Парада Победы 1945 года для близлежащих домов и проезжающих автомашин, сообщается на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие помогли организовать администрация Балашихи, торговый центр «Вертикаль» и управляющие компании.

«Члены МГЕР решили именно так всем напомнить про приближающийся праздник, отобразив на экране ТЦ в том числе фотографии ветеранов, проживающих на территории Балашихи и воевавшие за наше светлое будущее. Все желающие могли это увидеть, а может даже и узнать своих бабушек или дедушек! Это малая часть того, как мы можем сказать «Спасибо» ветеранам в этой непростой ситуации и поздравить жителей с 75-летим Великой Победы!» - говорится в сообщении.

Кроме того, в предпраздничные дни Балашихинские молодогвардейцы раздавали жителям округа копию газеты «Правда» от 10.05.1945, а также открытки сделанные детьми из детского сада, расположенного в микрорайоне Изумрудный.

Именно со страниц этой газеты народ нашей страны узнал о победе Советского Союза над фашистами и о подписании акта о безоговорочной капитуляции.

В рамках празднования Дня Победы под руководством регионального лидера Александра Толмачева молодогвардейцы Балашихи возложили цветы на главной площади Балашихи - площади Славы.