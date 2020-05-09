РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мая. Военнослужащие академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого поздравили ветеранов Великой Отечественной войны в честь 75-й годовщины Победы, сообщается на странице администрации Балашихи в соцсети «ВКонтакте».

«Командование соединения вручало ветеранам подарки, а военный духовой оркестр исполнял под окнами песни военных лет. Всего в предпраздничные дни военнослужащие академии РВСН в Балашихе поздравили 60 человек», - говорится в сообщении.

В 2020 году исполняется 75 лет Победе в Великой Отечественной войне. В честь этой даты и в целях сохранения исторической памяти указом президента Российской Федерации Владимира Путина 2020 год объявлен Годом памяти и славы.

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