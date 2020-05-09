РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мая. Поисковики из лицея микрорайона Климовск Подольска установили шесть новых фамилий воинов, захороненных в братской могиле старого кладбища, где по традиции возложили гирлянду Славы и живые цветы.

Накануне Дня Победы на братском захоронении старого кладбища в микрорайоне Климовск по традиции возложили гирлянду Славы и живые цветы. В условиях мер, принимаемых по нераспространению коронавирусной инфекции, мероприятие прошло с ограниченным числом участников. Спустя многие годы из забвения возвращаются имена павших героев в результате кропотливой поисковой работы уже правнуков поколения победителей.

«Важным событием явилось то, что на обновленном к 75-летию Великой Победы мемориале в 2020 году добавились еще шесть фамилий воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны: Сергей Орешкин, Николай Хурсон, Алексей Лукашов, красноармейцы Ладисов, Янчук, Мещареков. Это стало возможным благодаря поисковой работе учащихся лицея Климовска. С 2009 года школьники под руководством своего педагога Алевтины Арловой активно занимаются сбором данных и изучением архивных документов по установлению полного списка бойцов, захороненных в Братской могиле на старом кладбище Климовска», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

Бои за Москву на южных подступах шли ожесточенно. В Климовске с 13 ноября 1941 года по 4 января 1942 года дислоцировались два военно-полевых госпиталя. Бойцы поступали сюда с тяжелыми ранениями. Выяснилось, что умерших воинов хоронили на местном кладбище. Ранее в списке на памятнике значилось 14 фамилий, но, по сохранившейся информации, в Братской могиле лежат 78 воинов, павших смертью храбрых в боях за Родину. Благодаря помощи Центрального архива министерства обороны РФ, лицеистам удалось установить фамилии и имена еще 34 защитников Москвы. 7 мая 2011 года на Братской могиле была торжественно открыта новая мемориальная доска, на которой высечены фамилии уже 48 воинов. И список этот продолжает дополняться.