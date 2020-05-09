РИАМО - 9 мая. В Москве выявлено 5667 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, при этом 42,7% новых пациентов составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 5,6% - дети, сообщает городской оперштаб.

«36,7% – от 46 до 65 лет, 9,7% - от 66 до 79 лет, еще 5,3% – старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», - добавляется в сообщении.

Для каждого пациента врачи подбирают индивидуальное лечение. Оно зависит от симптомов инфекции и тяжести заболевания.

С начала пандемии в Москве зафиксировали 104 189 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

9 МАЯ

- В Москве и Подмосковье отмечается высокий уровень самоизоляции жителей, лучшие показатели у Лыткарина, поселения Московский (ТиНАО), Королева и Зеленограда.

- За прошедшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 217 пациентов, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1030 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 817 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1075 заболевших. В Москве - 5667.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились за сутки 2520 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 12 779 человек.

- Столичные работодатели будут выборочно проверять сотрудников на Covid‑19. В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ.