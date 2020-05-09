РИАМО - 9 мая. За минувшие сутки в Московской области зафиксировано 1075 новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в Подмосковье выявлено 19 425 случаев, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в РФ было подтверждено 10 817 новых случаев Covid-19, при этом чуть более 40% заразившихся не имели никаких клинических проявлений инфекции. Умерли 104 пациента, полностью выздоровели 5 308 человек.

В Московской области действует режим самоизоляции для всех жителей. Также рекомендуется в общественных местах носить защитную маску.

С 12 мая ношение маски в Московской области станет обязательным. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания следует в магазинах, аптеках, общественном транспорте, такси, медорганизациях, на работающих предприятиях.

За нахождение в общественном месте без средств индивидуальной защиты в Подмосковье предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

9 МАЯ

- В Москве и Подмосковье отмечается высокий уровень самоизоляции жителей, лучшие показатели у Лыткарина, поселения Московский (ТиНАО), Королева и Зеленограда.

- За прошедшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 217 пациентов, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1030 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 817 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1075 заболевших. В Москве - 5667.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились за сутки 2520 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 12 779 человек.

- Столичные работодатели будут выборочно проверять сотрудников на Covid‑19. В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ.