РИАМО - 9 мая. За минувшие сутки в столице выявили 5667 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число заражений составило 104 189, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Москве выздоровели 12 779 зараженных человек, скончались 1010 пациентов.

За последние сутки в целом по России выявили 10 817 новых случаев коронавируса, выздоровели 5308 человек, умерли 104 человека. Всего в стране выявили 198 676 заболевших, из их 31 916 человек выздоровели и 1827 скончались.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развитии Анастасия Ракова заявила, что жители Москвы, которые переболели коронавирусной инфекцией, смогут помочь проходящим лечение на дому, став социальными волонтерами.

Ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, действуют в Москве по 31 мая, в том числе до лета продлен период обязательной самоизоляции жителей.

Вместе с тем 12 мая в столице начинается первый этап ослабления антикоронавирусных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни. В частности, смогут возобновить работу предприятия промышленности и строительства с условием соблюдения жестких санитарно-эпидемиологических требований.

Также с 12 мая Москва переходит на масочно-перчаточный режим. Носить средства индивидуальной защиты будет необходимо в общественном транспорте и магазинах.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

9 МАЯ

- В Москве и Подмосковье отмечается высокий уровень самоизоляции жителей, лучшие показатели у Лыткарина, поселения Московский (ТиНАО), Королева и Зеленограда.

- За прошедшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 217 пациентов, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1030 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 817 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1075 заболевших. В Москве - 5667.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились за сутки 2520 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 12 779 человек.

- Столичные работодатели будут выборочно проверять сотрудников на Covid‑19. В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ.