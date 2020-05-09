РИАМО - 9 мая. Несмотря на то, что празднование юбилея Победы проходит без парада на Красной площади в Москве, традиция его проведения будет возобновлена, а юбилейную дату планируется отметить широко и торжественно, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«75 лет прошло, как закончилась Великая Отечественная война. Мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что состоится главный парад на Красной Площади и народный марш «Бессмертного полка».

Глава государства добавил, что вклад наших предков в историю невозможно переоценить. Советский народ освободил Европу и защитил мир.

«Они сделали для Родины столько, что это никак не измерить, ничем не оплатить. Они спасли Отечество, жизнь будущих поколений, освободили Европу, защитили мир, восстановили города и села, добились грандиозных свершений», - уточнил Путин.

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