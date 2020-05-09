РИАМО - 9 мая. В Подмосковье возбудили более 600 административных дел в отношении нарушителей режима самоизоляции по камерам фотовидеофиксации на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Были выявлены машины, которые передвигались по дорогам Подмосковья без оформленного цифрового пропуска.

«С 1 по 6 мая в отношении владельцев транспортных средств возбуждены 625 административных дел по части 4 статьи 3.6 КоАП Московской области, им направлены соответствующие уведомления», — сказал заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Королев.

Он добавил, что 10% от общего числа нарушителей - это владельцы машин из других регионов, в том числе из Санкт-Петербурга, Владимирской, Калужской, Рязанской и Тульской областей.

С 1 по 6 мая меньше всего режим самоизоляции нарушали автолюбители из Красногорска, Мытищ и Королева. А чаще всего без оформленного пропуска водители ездили в Сергиевом Посаде, Кашире, Егорьевске и Клину.

В Московской области с мая электронные пропуска проверяют с помощью системы фотовидеофиксации. Штраф за передвижение без пропуска составляет 5 тысяч рублей. На территории области работает более 1,4 тысячи комплексов фотовидеофиксации.

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Текстовая трансляция

9 МАЯ

- В Москве и Подмосковье отмечается высокий уровень самоизоляции жителей, лучшие показатели у Лыткарина, поселения Московский (ТиНАО), Королева и Зеленограда.

- За прошедшие сутки в Московской области врачи вылечили от коронавирусной инфекции 217 пациентов, всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1030 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 817 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1075 заболевших. В Москве - 5667.

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились за сутки 2520 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 12 779 человек.

- Столичные работодатели будут выборочно проверять сотрудников на Covid‑19. В Москве будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ.