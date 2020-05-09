РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мая. Жителей Балашихи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне поздравили голосом диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана, его голос услышали через городскую систему оповещения «Вестник», сообщается на странице администрации Балашихи в соцсети «ВКонтакте».

«Голосом знаменитого диктора Всесоюзного радио Юрия Левитана на весь город было объявлено о начале праздничной трансляции и торжественных мероприятиях, которые балашихинцы могут посмотреть в онлайн-формате. Также через систему оповещения были анонсированы дальнейшие доступные онлайн-активности. В конце прозвучала песня «День Победы», - говорится в сообщении.

В 2020 году исполняется 75 лет по Дня Победы в Великой Отечественной войне. В честь этой даты и в целях сохранения исторической памяти указом президента РФ Владимира Путина 2020 год объявлен Годом памяти и славы.