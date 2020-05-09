РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мая. Депутаты Балашихи возложили цветы к Обелиску Славы в сквере Победы микрорайона Железнодорожный и к Стеле Победы микрорайона Керамик, а также к памятному знаку погибшим в Афганистане и Чечне в сквере Победы, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В мероприятиях приняли участие депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, заместитель главы Балашихи Михаил Объедков, городские депутаты Ульяна Кондрякова, Андрей Коровушкин и Сергей Бутусов.

«В июле 1941 года из Балашихинского района на фронт ушел первый батальон народного ополчения численностью около 800 человек. Этот батальон состоял из людей мирных профессий от 20 до 45 лет: работников Балашихинской и Реутовской хлопчатобумажных фабрик, Балашихинской суконной фабрики, Саввинской прядильной фабрики, Кучинского кирпичного завода, студентов и преподавателей пушно-мехового института, колхозников, партийных, комсомольских и советских работников района», - сказал Ефимов.

Он добавил, что именно эти солдаты были первой линией обороны, они не пустили врага в Москву, став стальной броней на пути фашистов.

По словам Объедкова, долг каждого жителя – чтить память ушедших героев и помогать здравствующим ветеранам Балашихи.

Накануне войны в поселках Железнодорожный, Саввино и Кучино (ныне - микрорайоны Балашихи - ред.) проживало 17 тысяч человек. В первые месяцы войны из этих поселков было мобилизовано 2000 человек.