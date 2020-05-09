РИАМО – 9 мая. Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы и назвал праздник памятью и гордостью страны.

«Уважаемые граждане России, уважаемые ветераны, дорогие друзья от всего сердца поздравляю вас с Днем Победы! Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда его отмечаем торжественно и всенародно. Все вместе. Духовное, нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему священным. Это наша память и гордость, история нашей страны, история каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки», - сказал Путин.

Он пожелал долгих лет жизни ветеранам Великой Отечественной войны.

В России в честь 9 Мая проходит онлайн‑шествие «Бессмертного полка». Посмотреть трансляцию акции можно в прямом эфире по федеральным каналам, в интернете, на медиаэкранах, на сайтах «Бессмертного полка России» и «Международного Бессмертного полка».

В 19:00 россиян пригласили выйти на балконы или открыть окна и исполнить песню «День Победы».

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