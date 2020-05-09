РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 мая. Порядка 5 тысяч жителей подмосковного Красногорска приняли участие в 20 онлайн-акциях, приуроченных ко Дню Победы, говорится в сообщении управления культуры администрации муниципалитета.

«Весь апрель красногорцы записывали и присылали в наши учреждения культуры свои видеоролики - стихи, песни, рассказы о войне. В 20 акциях приняли участие около 5000 человек», - говорится в сообщении.

Трансляция лучших номеров начнется в День Победы в 13:00 на YouTube-канале МАУК ККДК «Подмосковье».

«Дорогие красногорцы, мы просим вас беречь себя и своих близких! Наша новая встреча – совсем скоро, как только это снова будет возможно! А пока встречаемся на Дне Победы в каждом доме, каждой семье – Победа в сердце каждого!» - заключается в материале.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>