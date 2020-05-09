РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 мая. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров поздравил жителей городского округа с 75-летием Победы и пожелал им здоровья, добра и мирного неба.

9 мая – главный праздник для каждого гражданина нашей страны, одновременно наполненный и скорбью и радостью.

«Уважаемые жители Балашихи! Дорогие ветераны! Поздравляю Вас с 75-летним юбилеем Великой Победы! Память о Великой Отечественной войне живет в наших сердцах, переходит от поколения к поколению. Она воплощается в свершениях, добрых делах, направленных на благополучие и процветание нашего города, области и всей страны», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в годы войны Балашиха оказалась почти прифронтовым городом. Коллективы предприятий ремонтировали боевую технику, шили обмундирование. На территории города были развернуты несколько армейских госпиталей. На войну ушли более 20 тысяч жителей, половина из них не вернулись с поля боя.

«Вечная слава и память всем, кто отдал жизнь за свободу родной страны и счастье будущих поколений! Низкий поклон всем, кто приближал Великую Победу! Желаю Вам и Вашим близким здоровья, мира, добра, благополучия и мирного неба!» - написал Юров.

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