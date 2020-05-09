РИАМО - 9 мая. С начала марта популярность онлайн-туров на портале «Узнай Москву» увеличилась в пять раз, за это время их посмотрели более 28 тысяч раз, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Во время виртуальных экскурсий пользователи портала «Узнай Москву» могут познакомиться с историей знаменитых зданий и биографиями живших в них известных людей, а также расширить кругозор. С начала марта популярность онлайн-туров на портале выросла в пять раз, их посетили более 28 тысяч пользователей», — сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл.

Самой популярной оказалась онлайн-экскурсия «Крыши Москвы» - ее посетили более 6 тысяч раз. Экскурсия позволяет посетить 17 смотровых площадок в разных частях города. Например, на панораму столицы можно посмотреть с колокольни Ивана Великого в Кремле или с крыши Центрального детского мира на Лубянке.

Всего на портале для всех желающих представлено 18 онлайн-экскурсий.

Второй по посещаемости стала онлайн-прогулка по Петровскому путевому дворцу. А на третьем месте - виртуальный тур по дому Пашкова.

На портале «Узнай Москву» можно найти сведения по достопримечательностям города, а также множество интерактивных туров.