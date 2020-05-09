РИАМО - 9 мая. На сайте mos.ru в День Победы можно будет посмотреть праздничный салют, начало фейерверка запланировано на 22:00, наблюдать его можно будет до 22:10, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Прямую трансляцию запуска праздничного салюта в парке Победы, на Воробьевых горах и над одной из башен делового центра «Москва-Сити» смотрите на этой странице, а также на страницах в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и Facebook 9 мая в 22:00», - говорится в сообщении.

Также с пяти столичных площадок салюты будут транслироваться на портале «Окно в город».

В честь Дня Победы в городе будут запущены праздничные салюты с 16 площадок. А на Поклонной горе и Лужнецкой набережной прогремит артиллерийский салют в цветах государственного флага России.

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