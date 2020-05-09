РИАМО - 9 мая. В честь Дня Победы на сайте проекта #Москвастобой можно послушать письма фронтовиков, записанные в формате подкастов, всего озвучено 12 историй бойцов Красной Армии, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Проект «75 слов о войне» подготовил столичный комитет по туризму совместно с Музеем Москвы. Новые материалы доступны на платформе stayhome.moscow. Пользователи портала услышат 12 озвученных историй участников войны. В них описаны и тяжелые испытания, и тоска по дому, и неугасающая надежда на победу», - говорится в сообщении.

«75 слов о войне» — это возможность увидеть войну глазами тех, кто через нее прошел. В каждом фронтовом письме — уникальная история, благодаря которой слушатели могут прикоснуться к судьбам солдат и их близких, вместе с ними пережить тяжелые и радостные минуты.

Солдаты, которые писали письма с фронта, и их близкие понимали, что каждое письмо может стать последним. Но среди описываемых ужасов войны было место для любви, теплых воспоминаний, а еще надежд на счастливое будущее.

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