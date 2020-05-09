РИАМО - 9 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем Победы и отметил, что в данном празднике соединились огромная радость, искренняя благодарность и боль невосполнимых утрат.

«Дорогие ветераны, дорогие москвичи поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая - самый дорогой праздник, в котором соединились огромная радость, искренняя благодарность и боль невосполнимых утрат. В этот день мы особенно остро чувствуем свое кровное родство и духовное единство с поколением фронтовиков, сокрушивших самого страшного врага», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в юбилейный год Победы столица готовились встретить праздник особенно торжественно и масштабно. Однако коронавирусная инфекция не дала этим планам сбыться.

«Но даже строгая изоляция и ограничения, которые диктует ситуация, не смогут отнять у нас праздничное настроение в День Победы. Мы лишены возможности обнять вас, дорогие ветераны, но для тепла наших сердец не существует физических преград», - отметил Собянин.

Также мэр столицы пообещал, что в городе будет сделано все возможное для защиты москвичей от инфекции.

«Вы переживаете не только за себя, но и за детей, и внуков, и правнуков, многим из которых тоже приходиться нелегко. Я обещаю: мы сделаем все возможное, чтобы защитить жизнь и здоровье каждого москвича. И вместе обязательно преодолеем испытания, победим опасного врага», - заключил Собянин.

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