РИАМО - 9 мая. С 12 мая москвичи обязаны носить маски в общественных местах и транспорте, исключением станет только место жительства и личный кабинет на работе, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Общественное место - это все, за исключением, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни. Это то, где вы непосредственно можете соприкасаться со всеми другими людьми. Все посетители общественного городского транспорта обязательно должны быть в масках и перчатках», - сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 1».

Для горожан, которые пользуются социальной службой столичного метро — Центром обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), власти Москвы обеспечат бесплатную выдачу масок и перчаток, если у них не будет средств защиты с собой. Это касается маломобильных пассажиров с инвалидностью, многодетных семьей с маленькими детьми.

Для поездки в сопровождении сотрудника ЦОМП необходимо заказать услугу заранее. При подтверждении заказа операторы уточнят, нужна ли пассажиру маска или перчатки.

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Власти Москвы разъяснили порядок восстановления аннулированных рабочих пропусков. Для получения пропуска потребуется подтвердить свое место работы с помощью трудового договора или справки от работодателя.

- Самые важные новости дня в карточках

- Инвалидам и многодетным семьям будут бесплатно выдавать маски в столичном транспорте. С 12 мая в общественном транспорте города можно ездить только в масках и перчатках.

- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

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- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

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