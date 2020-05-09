РИАМО - 9 мая. С 12 мая столичные работодатели будут выборочно проверять своих сотрудников на коронавирусную инфекцию, при этом будет применяться новый метод исследования, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве будет активно применяться новый метод, который будет называться иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови. Он не только позволяет выявить тех, кто находится в острой стадии заболевания, он еще позволяет выявить тех, кто переболел», - сказала Ракова в эфире телеканала «Россия 1».

Она добавила, что организация забора крови будет осуществляться за счет средств работодателя, а последующее тестирование будет происходить за счет средств города.

До конца мая жители столицы должны соблюдать режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, а для передвижения на транспорте следует оформить цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Власти Москвы разъяснили порядок восстановления аннулированных рабочих пропусков. Для получения пропуска потребуется подтвердить свое место работы с помощью трудового договора или справки от работодателя.

- Самые важные новости дня в карточках

- Инвалидам и многодетным семьям будут бесплатно выдавать маски в столичном транспорте. С 12 мая в общественном транспорте города можно ездить только в масках и перчатках.

- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

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