РИАМО - 9 мая. В Подмосковье и Москве в День Победы при облачной с прояснениями погоде будет идти небольшой кратковременный дождь, температура воздуха днем поднимется до плюс 17 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Девятого мая ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура в Москве составит 15-17, по области – 12-17 градусов», - говорится в сообщении.

С северо-восточным ветром в столицу и Подмосковье станет поступать прохладный воздух. Атмосферное давление близко к норме. Геомагнитная обстановка ожидается спокойная.

«Если у человека нет хронических заболеваний, и он придерживается здорового образа жизни, такая погода не окажет на его самочувствие негативного влияния. Хотя, при небольшом ветре в городских условиях увеличивается концентрация вредных примесей, которые являются раздражающим фактором для людей с заболеваниями дыхательных органов», - отмечают синоптики.

По мнению специалистов, частыми жалобами являются боли в голове и сердце, а также недомогание и снижение общей трудоспособности. Помочь организму и снизить негативные симптомы помогут растительные седативные препараты, контрастные водные процедуры. При явных признаках недомогания лучше всего принять рекомендованные врачом лекарства.