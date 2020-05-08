РИАМО - 8 мая. Инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья совместно с сотрудниками полиции во время рейда в пятницу выяснили причину нахождения в общественных местах у 1535 человек, выявили 138 фактов нарушения режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Наибольшее количество физических лиц - нарушителей правил поведения в условиях пандемии было зафиксировано в городских округах Балашиха (девять), Реутов (девять), Щелковский (шесть), Одинцовский (пять).Всего за сегодняшний день, в ходе рейдов выявлено 103 физических лица – нарушителя режима самоизоляции», - уточнил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Кроме того, инспекторы контролируют деятельностью юридических лиц (объектов торговли и услуг), нарушающих запрет на деятельность в период режима самоизоляции.

Еще по итогам прошедших рейдов 35 юридических лиц будут привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Наибольшее количество - в Дубне (восемь), Егорьевске (пять), Воскресенске (четыре), Подольске (четыре).

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Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Власти Москвы разъяснили порядок восстановления аннулированных рабочих пропусков. Для получения пропуска потребуется подтвердить свое место работы с помощью трудового договора или справки от работодателя.

- Самые важные новости дня в карточках

- Инвалидам и многодетным семьям будут бесплатно выдавать маски в столичном транспорте. С 12 мая в общественном транспорте города можно ездить только в масках и перчатках.

- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая