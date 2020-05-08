РИАМО - 8 мая. Количество рейсов аэроэкспрессов изменится 9, 10 и 11 мая на Шереметьевском направлении, это связано с проведением плановых работ на железной дороге, говорится в сообщении пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

«В указанные даты будут курсировать только рейсы отправлением с Белорусского вокзала в 06:40, 12:05, 13:05, 18:05, 20:05, а также отправлением из Шереметьево в 06:05, 08:17, 09:20 и 14:20. Остальные рейсы в эти даты будут отменены», – говорится в сообщении.

Актуальную информацию о графике движения поездов можно посмотреть в мобильном приложении в разделе «Расписание», на официальном сайте «Аэроэкспресса» и по номерам горячей линии: 8 (800) 700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы), у сотрудников компании в терминалах.

В «Аэроэкспрессе» выполняются все необходимые дезинфекционные мероприятия для обеспечения безопасности пассажиров и недопущения распространения коронавирусной инфекции.

В компании пассажиров призвали бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих и выполнять все меры предосторожности, рекомендуемые специалистами, в частности, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров от других людей.

Изменения в расписании поездов на Шереметьевском направлении начались 2 мая.