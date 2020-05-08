РИАМО - 8 мая. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов присоединился к акции «Звонок ветерану» и поздравил с наступающим Днем Победы ветеранов подмосковного Реутова и Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«В этом году праздник Победы проходит в необычном формате, но ничто и никогда не может принизить его значения, также как и карантин не смог повлиять на желание услышать голоса ветеранов, выразить им благодарность за их великий подвиг», — подчеркнул Брынцалов.

Спикер Мособлдумы поговорил с 93-летним Анатолием Блонштейном, который воевал в составе 540-й отдельного зенитного полка, и закончил войну в звании младшего сержанта. Ранее ветеран пожаловался на систему отопления в реутовской квартире, по поручению Брынцалова был произведен необходимый ремонт.

Поздравил Брынцалов с 95-летием и Романа Кунева, который также проживает в Реутове. Спикер пожелал ветерану крепкого здоровья, бодрости и долгих лет жизни. В годы войны Кунев работал водителем грузовика – снабжал всем необходимым советскую армию во время боев в Белоруссии и на Украине.

Кроме того, поговорил Брынцалов и с Марией Остапенко – в годы войны она дежурила на вышках: вела воздушное наблюдение, определяла по звуку приближающиеся вражеские самолёты с весны 1942-го и до победного 1945-го года. Сейчас живет в Реутове, от помощи отказалась – ответила, что ее сын во всем ей помогает. Спикер Мособлдумы пожелал Марии Федоровне крепкого здоровья, а также сил и терпения в режиме самоизоляции.

«К сожалению, акция «Звонок ветерану» сейчас – один из самых безопасных знаков внимания, который мы можем оказать нашим героям в условиях пандемии. Но это не просто слова благодарности – мы узнаем об их нуждах, потребностях, и стараемся их выполнить, чтобы наши дорогие ветераны как можно дольше жили в комфортных условиях и имели все необходимое», – отметил глава областного парламента.

В этом году в Московском регионе отменены все массовые празднования, посвященные Дню Победы.

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