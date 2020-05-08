РИАМО - 8 мая. В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне АО «Центральная ППК» подготовило два видеопоздравления для ветеранов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Первое поздравление записали сотрудники ЦППК, ролик передали в благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость». В День Победы волонтеры фонда покажут поздравление в домах престарелых 30 регионов. Второе поздравление создано совместно силами ЦППК и школы-студии МХАТ (мастерская Виктора Рыжакова).

«Наша компания уже не раз сотрудничала со школой-студией МХАТ, многим пассажирам запомнились наши музыкальные флешмобы и праздничные концерты, посвященные Дню Победы. Мы рады, что продолжаем вместе создавать проекты даже в условиях самоизоляции. Уверена, после окончания этого режима нас ждут другие интересные совместные мероприятия», – отметила пресс-секретарь ЦППК Софья Попова.

Студенты школой-студии МХАТ на видеопоздравлении прочтут стихи разных поэтов из музыкального спектакля «Оттепель». Ролик опубликуют в официальных аккаунтах ЦППК в социальных сетях.

Также в честь Дня Победы с 7 мая во всех поездах ЦППК будут проигрывать аудиопоздравления от известных артистов – Михаила Боярского, Ирины Муравьевой, Юлии Рутберг и Дмитрия Маликова.

В День Победы в 12:00 по местному времени все локомотивы страны, находящиеся в пути, дадут «Гудок Победы».

«Компания поздравляет всех пассажиров с 75-летием Победы!» - добавляется в материале.

В ЦППК призвали граждан по возможности оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции, несмотря на праздничные дни.