РИАМО - 8 мая. После снятия режима самоизоляции не стоит прибегать к вибромассажерам и жиросжигателям, а в спортзале нагрузки нужно увеличивать постепенно, сообщила фитнес-тренер Ирина Пирогова.

Она подчеркнул, что не стоит после самоизоляции резко возвращаться к высокоинтенсивным нагрузкам, особенно если дома человек практически не занимался спортом.

«Человек начнет резко бегать — будет подниматься давление, потому что все-таки организм за это время адаптировался больше к сидячему образу жизни, и резкое поступление кислорода вызовет гипервентиляцию», — предупредила Пирогова в интервью Nation News.

Фитнес-тренер призвала всех начинать возвращение к регулярным занятиям спортом с низкоинтенсивных занятий. А в режиме самоизоляции, пока люди находятся дома, следует делать несложную гимнастику, чтобы поддержать работу организма и минимально подготовить себя к возвращению к привычному ритму жизни.

Она отметила, что на самоизоляции стоит уделить внимание дыханию, упражнениям на растяжку, но не нужно выходить за рамки своего потенциала, проверять тело на прочность.

«Сейчас все сидят, очень у многих зажата верхняя часть грудной клетки и шейный отдел, а это способствует плохому кровообращению вообще в голове. То есть, все моменты на растяжение, на вытяжку — это не какая-то безумная растяжка. Когда вы делаете даже простые «потянушки», вы выравниваете свои сосуды, убираете вот эти зажимы, улучшаете кровообращение во всем теле», — подчеркнула тренер.

Пирогова отметила, что после самоизоляции не нужно поднимать тяжести — о штангах пока лучше забыть. А если на карантине человек был не слишком активен, то лучше всего в первое время исключить из тренировок прыжки и скачки.