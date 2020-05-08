РИАМО - 8 мая. Электронные ресурсы в градостроительной сфере Подмосковья были востребованы в течение года – жители региона воспользовались ими около 315 тысяч раз, узнать всю необходимую информацию по сервисам можно из дома, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Реализованные градостроительные онлайн-сервисы весьма востребованы жителями Подмосковья, за год работы ими воспользовались порядка 315 тысяч раз. Для дополнительного удобства пользователей теперь сервисы оснащены кнопкой обратной связи», – сказал председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Он подчеркнул, что при нажатии на «Техническую поддержку» открывается диалоговое окно, в котором заявитель может задать вопросы касательно интересующего его земельного участка в рамках работы сервисов. Эксмерт Мособлархитектуры свяжется с гражданином, оставившим обращение, в кратчайшие сроки по указанной электронной почте или по телефону, чтобы дать разъяснения по существу вопроса.

В ходе цифровизации градостроительного блока Подмосковья для жителей региона и бизнесменов ГБУ Московской области «Мособлгеотрест» вместе с Мособлархитектурой реализовали следующие онлайн-сервисы: «Агроанализ» и «Кадастровому инженеру», «Градпроработка онлайн», «Стройка рядом с домом».