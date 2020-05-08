РИАМО - 8 мая. Перекрытия и ограничения движения транспорта запланированы 9 мая на ряде улиц Москвы из-за проведения мероприятий, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

Таким образом, 9 мая с 6:00 до 13.30 будет ограничено движение на одной полосе на Софийской набережной.

«Полностью перекроют движение с 18:00 до окончание мероприятий на улице Косыгина от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского. Также полностью перекроют Университетскую площадь», — говорится в сообщении.

Кроме того, полностью закрыт для движения 9 мая с 11:30 до 12:30 будет проезд от улицы Олимпийская Деревня до дома №8 по Мичуринскому проспекту.

Между тем, в этом году все массовые мероприятия отменены. Шествие «Бессмертного полка» пройдет в онлайн-формате. Москвичам предложили любоваться праздничным салютом из окон своих домов.