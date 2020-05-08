РИАМО - 8 мая. С начала 2020 года не поступило ни одной жалобы от предпринимателей на сотрудников управления ФСИН по Подмосковью, данная статистика была озвучена на расширенном заседании Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), сообщается на сайте бизнес-омбудсмена Подмосковья.

С приветственным словом выступил председатель ОНК Подмосковья Сергей Леонов. С отдельным докладом по теме заседания выступил представитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

«Должен отметить, что в 2020 году на сотрудников и руководство УФСИН России по Московской области не поступило ни одной жалобы. Количество обращений предпринимателей, в которых затрагивались вопросы, связанные с деятельностью правоохранительных органов в 2020 году составило всего 11,9%», – сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Владимир Головнев.

Он добавил, что в прошлом году число подобных обращений составляло 26,8% от общего объема. Для рассмотрения особо сложных обращений бизнесменов по данной теме в феврале 2020 года учредили Экспертную комиссию по защите прав предпринимателей при уголовном преследовании.

По словам Головнева, сотрудники управления уполномоченного по защите прав предпринимателей регулярно посещают все СИЗО региона в соответствии с утвержденным графиком. Главной задачей подмосковного бизнес-омбудсмена является оценка условий содержания предпринимателей и аспекты, связанные с уголовным преследованием.

В условиях распространения коронавируса, часть посещений СИЗО пришлось приостановить до улучшения эпидемиологической ситуации в Подмосковье. Головнев подчеркнул, что совместная работа с Общественной наблюдательной комиссией региона повышает эффективность рассмотрения обращений.