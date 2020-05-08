РИАМО - 8 мая. Одними из последних в столицу после зимы вернулись желтоголовые трясогузки, зарянки и луговые чеканы, а также пеночки и кулики, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«В объектив специалиста «Мосприроды» попалась уникальная перелетная птичка: желтоголовая трясогузка. Она занесена в Красную книгу Москвы под первой категорией как исчезающий вид. Максимальная численность в учетные периоды данной птицы не превышала 25 пар», – говорится в сообщении.

Также в Москву вернулись зарянки. Специалисты считают их песни одними из самых красивых. Вернувшиеся луговые чеканы не торопились прилетать, потому что гнезда они начинают вить не рано, а после разрастания луговых трав, где они обустраивают гнездышки.

В столице уже заметили пеночек и куликов. В ближайшее время орнитологи ждут возвращения последних пернатых гостей: иволгу, зеленую пересмешку, коростеля, черного стрижа и чечевицу.

Миграция пернатых началась еще в марте, многие из них прилетели давно и уже обжились на новых местах.