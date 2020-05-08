РИАМО - 8 мая. Сотрудники Научно-практического центра детской психоневрологии запустили проект цифровой реабилитации детей «Дневной стационар 2.0», дающий уникальные возможности для лечения пациентов в удаленном формате, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Дети с психоневрологической патологией и двигательными нарушениями и их родители в ежедневном режиме получат доступ к медицинским и психологическим консультациям, а также виртуальным практическим занятиям.

«На сегодняшний день в нашем онлайн-стационаре находится около 400 детей, а больше 200 человек уже завершили курс дистанционных консультаций. С каждым пациентом ежедневно работает мультидисциплинарная команда под руководством лечащего врача», - сказала профессор директор Центра детской психоневрологии, главный детский невролог Москвы Татьяна Батышева.

Она добавила, что среди таких врачей – неврологи, ортопеды, психологи, логопеды и многие другие специалисты, в чьей помощи нуждаются дети. Пациенты занимаются спортом, арт-терапией и даже дистанционной хореографией.

По ее словам, даже создана онлайн-библиотека для родителей. У врачей такой же напряженный плотный график работы с пациентами, как и в обычной жизни. Только общение, консилиумы, занятия с детьми – все переместилось на технологичную интернет-платформу.

Для проведения дистанционной медицинской реабилитации принимаются дети, ранее проходившие лечение в центре, с установленным диагнозом при наличии показаний и отсутствии противопоказаний к проведению медицинской реабилитации.

Длительность реабилитации в отделении с использованием современных медицинских технологий составляет 14 дней. При регистрации на цифровой платформе у каждого ребенка формируется личный кабинет и цифровой календарь занятий.

Для работы с каждым ребенком создается мультидисциплинарная реабилитационная команда, состоящая из специалистов как медицинских, так и немедицинских.

Цифровые решения, используемые в проекте, позволяют проводить и интерактивные занятия. Это могут быть занятия адаптивным спортом, ЛФК, АФК, психологические и логопедические коррекции. Активно используются компьютерные развивающие игры, адаптированные для детей с психоневрологической патологией и двигательными нарушениями.

Чтобы подать заявку и задать вопросы по данной теме можно позвонить по телефону справочной службы: 8 (495) 430-80-40 с 08:00 до 17:00.