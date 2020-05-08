РИАМО - 8 мая. Заведующий лабораторией медиаторов и эффекторов иммунитета НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Суслов считает, что спад пандемии на сегодняшний день возможен только в Москве, так как по стране продолжается рост числа выявленных случаев заражения и говорить о выходе России на плато пока рано, сообщает Nation News.
«Ситуация там (в Москве - ред.) может сформироваться по типу Испании и Италии, где на сегодняшний день пандемия практически сходит на нет. Зато в других регионах страны есть вероятность дальнейшего распространения коронавируса», — сказал Суслов.
По его словам, распространение пандемии потребует большого количества ресурсов и средств для борьбы с ней.
«В каждом регионе ожидается свой определенный пик заражения, испытывающий систему здравоохранения на прочность и требующий поиска новых методик лечения болезни. Надо задействовать все системы безопасности», — подчеркнул специалист.
Он добавил, что количество выявленных в России случаев коронавирусной инфекции увеличивается за счет людей, у которых заболевание протекает бессимптомно.
Эксперт отметил, что при соблюдении населением всех ограничительных мер, распространение Covid-19 идет на спад во всем мире.
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Текстовая трансляция
8 МАЯ
- Власти Москвы разъяснили порядок восстановления аннулированных рабочих пропусков. Для получения пропуска потребуется подтвердить свое место работы с помощью трудового договора или справки от работодателя.
- Самые важные новости дня в карточках
- Инвалидам и многодетным семьям будут бесплатно выдавать маски в столичном транспорте. С 12 мая в общественном транспорте города можно ездить только в масках и перчатках.
- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.
- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии
- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.
- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов
- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.
- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.
- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.
- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.
- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая
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