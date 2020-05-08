РИАМО - 8 мая. Зоолог и телеведущий Николай Дроздов отметил, что домашние питомцы рады, что хозяева начали уделять им больше внимания из-за режима самоизоляции, сообщает Газета.ru.

«Собака так любит своего хозяина, что когда он уходит, она просто несчастна. Она ведь не знает, когда хозяин вернется и вернется ли он вообще. Поэтому сейчас, когда все дома, собаки счастливы. Кошки, а также другие питомцы просто довольны, потому что их всегда и вовремя покормят», — пояснил Дроздов.

Он добавил, что птицы тоже рады, что хозяин все время находится с ними. Особенно довольны попугаи, которые в принципе очень любят общаться с человеком.

Ранее в столице запустили проект по доставке животных на дом. Волонтеры из приюта публикуют информацию о каждом животном, затем они созваниваются с желающими и проводят отбор кандидатов.