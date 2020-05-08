РИАМО - 8 мая. Уникальное светотехническое шоу, созданное специалистами «Макета Москвы» ко Дню Победы, предлагают посмотреть жителям столицы во всех социальных сетях павильона, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Этот ролик демонстрировали в павильоне «Макет Москвы» в прошлом году только один день — 9 мая.

«Надеюсь, что в 2020 году праздничное представление увидят больше людей, учитывая удобный формат для более широкой аудитории», - отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он напомнил, что из-за непогоды в 2019 году число посетителей оказалось не таким большим — около 3,5 тысяч посетителей за сутки.

Продолжительность светотехнического шоу составляет 8 минут. Доступ будет открыт в 10:00 по московскому времени.

«Задействованы все технические возможности уникального макета: интерактивная полноцветная система освещения, которая позволяет воссоздавать дневное или ночное освещение города с возможностью имитации движения солнца, облаков и прочих природных явлений, используются 8-канальный звук и видеостены, состоящие из 24 бесшовных экранов», - подчеркнул Левкин.

С момента открытия в октябре 2017 года павильон на Сиреневой аллее ВДНХ посетило более 700 тысяч москвичей и гостей столицы. Работа над арт-объектом началась в 2012 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

В этом году из-за распространения коронавируса отменены все массовые мероприятия в День Победы. Шествие «Бессмертного полка» пройдет в этом году также в онлайн-режиме.