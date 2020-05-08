РИАМО - 8 мая. По словам спикера Государственной думы Вячеслава Володина, введенные из-за коронавируса меры обоснованы, а их снятие будет тяжелым, потому что возможен новый всплеск заражений, передает Федеральное агентство новостей.

«Мы неслучайно пошли на ограничительные меры. Да, они тяжелые, но еще тяжелее будет выходить из этих ограничений, потому что любой выход, любое, если хотите, движение по запуску предприятий, это новый всплеск заболеваний. Поэтому нам нужно сейчас пошагово принимать необходимые решения, понимая ответственность и делая все возможное», — сказал Володин.

При этом спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что принятые меры показали свою эффективность.

По его мнению, самую большую нагрузку приняли Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Вместе с тем, они «преодолевают эти вызовы, постоянно находя новые решения и реализуя их».

В Московском регионе введенные из-за коронавируса ограничительные меры продлили по 31 мая.

С начала пандемии в России выявили 187 859 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 26 608 человек, умерли 1723 пациента.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

8 МАЯ

- Власти Москвы разъяснили порядок восстановления аннулированных рабочих пропусков. Для получения пропуска потребуется подтвердить свое место работы с помощью трудового договора или справки от работодателя.

- Самые важные новости дня в карточках

- Инвалидам и многодетным семьям будут бесплатно выдавать маски в столичном транспорте. С 12 мая в общественном транспорте города можно ездить только в масках и перчатках.

- Жителям России в период самоизоляции стоит носить с собой документы на жилую недвижимость. Рекомендуется иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости, если гражданин проживает не по месту регистрации.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Разбираемся, как изменилась оплата ЖКУ во время пандемии

- Удаленную работу россиян впишут в стандартный рабочий день. Дистанционный трудовой день не должен превышать восемь часов, равно как и на предприятии или в офисе.

- В Московской области за сутки умерли 19 человек, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, всего в регионе скончались 175 пациентов

- В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 1032 человека. Всего в столице выздоровело 10 259 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 10 699 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 918 заболевших. В Москве - 5846.

- Переболевшие коронавирусом москвичи станут волонтерами для больных Covid‑19. Желание присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

- Промышленные предприятия в Подмосковье смогут возобновить работу с 12 мая. Такое решение приняли региональные власти.

- Ограничения из‑за коронавируса продлили в Подмосковье по 31 мая