РИАМО - 8 мая. В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне экипажи полевых автоклубов гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа обеспечат трансляцию военных песен на улицах столицы, говорится в сообщении пресс-службы ЗВО Минобороны РФ.

«Порядка 10 многофункциональных комплексов на базе автомобилей КамАЗ выедут на московские улицы 9 мая. На протяжении всего пути автомобили будут транслировать песни о Великой Отечественной Войне разных лет», — говорится в сообщении.

Мобильные автоклубы объедут все 12 административных округов Москвы. В обеспечении праздника примет участие более 150 военнослужащих танкового объединения ЗВО.

Специальные остановки будут сделаны у домов ветеранов, там автоклубы развернут в рабочее положение и проведут концерты хореографических и вокальных коллективов. За поздравлениями ветераны смогут наблюдать прямо из окон своих квартир, не нарушая режима самоизоляции.

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