РИАМО - 8 мая. Все вопросы, с которыми столкнулись арендаторы московского метро в период пандемии, будет решать рабочая группа, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

В состав группы вошли представители практически от всех организаций, осуществляющих торговую деятельность в столичной подземке.

«Мы вместе обсуждаем все предложения в формате рабочей группы. В частности, наше оперативное взаимодействие позволило в кратчайшие сроки организовать продажу масок и перчаток в торговых павильонах и в вендинговых аппаратах метро», – говорится в сообщении.

Открытый диалог с предпринимателями позволил принимать меры поддержки, а также своевременно информировать обо всех действующих мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Так, арендаторов освободили от выплат аренды.

Всего в Московском метрополитене контрагенты осуществляют торговлю на более чем 5,7 тысячах квадратных метров. Из них около 365 квадратных метров приходится на вендинг и более 5,3 тысяч квадратных метров – на торговлю товарами повседневного спроса в нестационарных торговых точках. Они располагаются в подуличных переходах как центральных станций метро, так и станций отдаленных районов столицы.