РИАМО - 8 мая. В День 75-летия Победы в Великой Отечественной войне все желающие смогут поздравить своих близких и друзей с праздником при помощи технологий дополненной реальности, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Праздничный проект создали «Одноклассники» и «Московские сезоны» при поддержке ВДНХ и газеты «Известия» к 9 мая.

«В приложении «OK Live» в социальной сети «Одноклассники» появилось пять виртуальных образов времен Великой Отечественной, в которых можно выйти в прямой эфир – спеть военные песни, вспомнить павших героев, пожелать всем счастливого Дня Победы», – отмечается в материале.

При помощи онлайн-проекта у всех желающих появится возможность виртуально перенестись в Москву 1940-х годов и создать уникальное поздравление с юбилеем Победы в прямом эфире. Фоном для эфиров могут стать архивные фотографии военных лет, которые предоставили «Известия» и ВДНХ.

1 июля 1941 года ВСХВ (ныне – ВДНХ) закрыли. Многие работники выставки – 260 человек, ушли на фронт – в народное ополчение 13-й Ростокинской дивизии, 127 из них погибли.

В годы войны на территории ВСХВ работал военно-ремонтный завод, на его конвейерах каждый день собирали до 60 мотоциклов для фронта. Жилой фонд выставки был практически полностью занят рабочими и служащими военно-оборонных предприятий.

Онлайн-проект позволит полюбоваться на знаковые сооружения ВДНХ – павильоны 1 «Центральный» и 32 «Космос/Машиностроение». Все образы будут доступны с 8 по 11 мая включительно.

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