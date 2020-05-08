РИАМО - 8 мая. В Богородском городском округе проверили обращения представителей садоводства «Светлячок», которые сообщили об отсыпке участков грунтами, порубочными остатками и строительными отходами, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

По окончании карантина, инспекторы эконадзора проверят информацию и привлекут нарушителей к ответственности.

«Все контрольно-надзорные мероприятия проводятся в строгом соответствии с требованиями карантинного режима. Плановые проверки не осуществляются в связи с мораторием», - говорится в сообщении.

С начала года специалисты минэкологии уже расследовали несколько случаев нарушения правил обращения с отходами в Богородском округе. Так, в садоводстве «Титан», также расположенном в поселке имени Воровского, были привлечены к ответственности несколько дачников, отсыпавших строительным мусором подъездные дороги к своим участкам. За аналогичное нарушение был оштрафован собственник земель в Ногинске.