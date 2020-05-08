РИАМО - 8 мая. В День Победы на всех возможных медиаповерхностях в Московском метрополитене, а также на медиафасаде единого диспетчерского центра (ЕДЦ) подземки проведут трансляцию акции «Бессмертный полк», которая в этом году проходит в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Бессмертный полк» в этом году проходит онлайн. Мы поддерживаем акцию и проведем ее трансляцию на всех возможных медиаповерхностях московского транспорта. Это более 15 тысяч экранов вагонов метро и уникальный фасад Единого диспетчерского центра метрополитена», — сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он отметил, что в таком формате трансляцию акции смогут увидеть несколько миллионов человек.

Размер медиафасада ЕДЦ составляет 17 на 24,5 метра. Старт трансляции на фасаде запланирован на 2:00 — в это время акция начнется в Петропавловске-Камчатском (11 утра по местному времени) и пройдет через всю Россию. Присоединиться к акции можно на сайте.

В этом году из-за корониавруса массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, отменены. Акция «Бессмертный полк» впервые пройдет в онлайн-формате.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>